Крестный ход прошел у Исаакиевского собора в Вербное воскресенье

Детский крестный ход прошел в Петербурге в Вербное воскресенье. Фото: t.me/mitropolia

Утром 9 апреля возле Исаакиевского собора прошел крестный ход в честь Вербного воскресенья. Сначала в храме состоялась литургия. В ней приняли активное участие дети из православных гимназий и воскресных школ. Сразу три хора ребят пели в унисон на празднике. А в крестном ходе к ним уже присоединились родители. Под теплом воскресного солнышка ребята прошли вокруг собора вместе с иконами.

Тем временем в канун шестой недели Великого поста митрополит Варсонофий побывал на службе в Смольном соборе.

В крестном ходе приняло участие много детей из воскресных школ. Фото: t.me/mitropolia

- По традиции на празднике освятили ветви вербы. Их раздали верующим с крестиками, привезенными владыкой со Святой земли, - поделились в пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии.

Добавим, что Вербное воскресенье в России отмечают ровно за неделю до Пасхи. В рамках праздника православные отмечают въезд Иисуса Христа в Иерусалим.