71-летний пенсионер из Петербурга отдал 8,6 млн рублей телефонным мошенникам

Мошенники выманили 8,6 миллиона рублей у 71-летнего пенсионера из Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Телефонные мошенники опять торжествуют в Петербурге. На этот раз, с 4 по 7 апреля, они пудрили голову 71-летнему пенсионеру, у которого в итоге выманили 8,6 миллиона рублей. Схема старая – мужчине позвонила мошенница, представившаяся сотрудником Центробанка России. Она начала уверять, что все его сбережения в опасности, их вот-вот украдут, поэтому деньги нужно срочно перевести на «безопасный счет».

- Мужчина подрабатывает в одной из компаний-провайдеров. За три дня он перевел все скопленные деньги мошенникам. Это 8 618 737 рублей. 8 апреля мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские объявили в розыск мошенников, но очевидно, что найти их будет непросто. По четвертой части статьи 159 УК РФ обманувшим мужчину грозит до 10 лет лишения свободы.