По поручению Быстрыкина СК проверит законность застройки у ЖК «Каменка» в Петербурге

СК проверит законность уплотнительной застройки ЖК "Каменка". Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет проверит жалобы жителей ЖК «Каменка» в Петербурге на возможную застройку территорию возле комплекса. Организовать работу СК на месте потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее жители Приморского района не раз публиковали сообщения в соцсетях о том, что они могут не дождаться обещанную социальную инфраструктуру и будут жить среди муравейников. Дело в том, что участок у ЖК перешел в собственность к другому владельцу.

- Жители требуют пересмотреть застройку на территории ЖК, считая, что для строительства объектов социальной инфраструктуры должна выделяться дополнительная территория, - рассказали в пресс-службе СК России.

Теперь СК проверит законность сделки по передаче участка под застройку. О результатах окончания мероприятий сообщат отдельно.