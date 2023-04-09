Группа подростков ограбила двух школьников в центре Петербурга

Двух школьников ограбили в центре Петербурга. Это сделали трое сверстников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Группу подростков задержали по подозрению в ограблении двух школьников в центре Петербурга. Днем 8 апреля два 15-летних друга гуляли в районе Кузнечного переулка, как вдруг к ним пристали трое неизвестных парней. Без лишнего разговора они отобрали у своих жертв деньги и поспешили сбежать. Пострадавшие обратились в полицию. Их обидчиков быстро отыскали. Но неизвестно, успели ли они потратить награбленное.

- Троицу подростков задержали спустя час у дома №30 на Лиговском проспекте. Двоим по 17 лет, они учатся в колледже. Еще один – учится в восьмом классе в школе, ему 14 лет. Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, где их опросили и передали родителям, - поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что по факту грабежа собираются возбудить уголовное дело. Это решится на днях.