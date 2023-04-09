Автомобиль «Нива» с девушкой и парнем утонул в реке Назия в Ленобласти

"Нива" с двумя людьми утонула в Назии. Фото: t.me/acclenobl

Автомобиль «Нива» утонул в реке Назия в Ленобласти. Внутри легковушки находились тела девушки и парня. О трагедии сообщили в аварийно-спасательной службе 47 региона. Там же и показали фотографии эвакуации автомобиля из воды. Пришлось обращаться за помощью к экскаватору. Не сообщается, куда именно ехала пара. Обстоятельства их гибели сейчас выясняют следователи.

Возможно, водитель не справился с управлением. Фото: t.me/acclenobl

- Сообщение о происшествии поступило спасателям в ночь на 9 апреля. Около поселка Приладожский «Нива» съехала в реку. Внутри оказались заперты два человека. Погибших передали сотрудникам полиции для проверки по факту их смерти, - рассказали в спасательной службе.

Добавим, что 9 апреля в Ленобласти произошла другая трагедия – в Кингисеппском районе иномарка влетела в столб. Водитель чудом отделался ушибом. Его 41-летняя пассажирка умерла в реанимации. 13-летняя девочка, сидевшая на заднем сиденье, получила тяжелые травмы.