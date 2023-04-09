Отчима из Всеволожска задержали за показ порнофильмов семилетней падчерице

Отчим развратил семилетнюю падчерицу во Всеволожске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция задержала 46-летнего жителя Всеволожска по подозрению в развращении своей семилетней падчерицы. По данным источника АН «Оперативное прикрытие», мать девочки узнала о странных наклонностях своего ухажера. Ее дочь призналась, что отчим показывал ей порнографические ролики. Мать долго не ждала и сообщила обо всем в полицию в субботу, 8 апреля. Наряд оперативно прибыл на место и скрутил мужчину.

- Спустя полчаса после звонка в полицию отчима задержали. Мужчина был пьяным и не смог ничего пояснить. В отношении него планируют возбудить уголовное дело, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Добавим, что ранее в Петербурге задержали еще одного развратника – водитель служебной машины снял штаны перед прохожей девочкой средь бела дня. Мужчина признал вину и отправился под арест с уголовным делом.