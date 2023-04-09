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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 15:46

Отчима из Всеволожска задержали за показ порнофильмов семилетней падчерице

Оказалось, что мужчина был пьян
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Отчим развратил семилетнюю падчерицу во Всеволожске.

Отчим развратил семилетнюю падчерицу во Всеволожске.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция задержала 46-летнего жителя Всеволожска по подозрению в развращении своей семилетней падчерицы. По данным источника АН «Оперативное прикрытие», мать девочки узнала о странных наклонностях своего ухажера. Ее дочь призналась, что отчим показывал ей порнографические ролики. Мать долго не ждала и сообщила обо всем в полицию в субботу, 8 апреля. Наряд оперативно прибыл на место и скрутил мужчину.

- Спустя полчаса после звонка в полицию отчима задержали. Мужчина был пьяным и не смог ничего пояснить. В отношении него планируют возбудить уголовное дело, - уточнил источник в правоохранительных органах.

Добавим, что ранее в Петербурге задержали еще одного развратника – водитель служебной машины снял штаны перед прохожей девочкой средь бела дня. Мужчина признал вину и отправился под арест с уголовным делом.