Уголовное дело возбудили на врача из Красного креста, позвавшего к себе в гости братьев-подростков

СК возбудил уголовное дело в отношении врача из Красного креста в Смоленске, которого поймали охотники на педофилов. Фото: vk.com/maxim.baranoff67

СК возбудил уголовное дело после скандала с задержанием врача-травматолога из Красного креста в Смоленске, который позвал двух братьев-подростков к себе в гости. Напомним, 47-летнего мужчину поймали охотники на педофилов во главе с местным депутатом горсовета Максимом Барановым. По его информации, медик обещал мальчикам по тысяче рублей за разные непристойности. Врача уже уволили из больницы. А теперь, как рассказал Баранов spb.kp.ru, в отношении медика все-таки возбудили дело.

- Вместе с адвокатом Эдуардом Демидовым мы выработали подробную стратегию по изобличению педофила и привлечению его к ответственности. Целый год его не привлекли по делу (сам инцидент случился еще в апреле 2022 года, но видео задержания Баранов опубликовал только сейчас. – Прим.ред.). Он продолжал работать с подростками. Никого из заявителей ни разу не вызвали на допрос, но сейчас все иначе, - поделился депутат.

Добавим, что в пресс-службе СУ СК РФ по Смоленской области пока не сообщали об итогах проверки по факту скандала с врачом.