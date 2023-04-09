В фудмоле Vokzal 1853 опровергли давку на встрече детей с блогерами Марьяной и Машей Lil P

Дети пожаловались на давку на встрече с блогерами Марьяной и Машей Lil P в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В фудмоле Vokzal 1853, что находится внутри Варшавского вокзала, опровергли давку детей на встрече с блогерами Марьяной и Машей Lil P. Ранее в соцсетях разошлись слухи о жалобах ребят на то, что на месте якобы устроили бойню за автографы юных звезд. После концерта дети выстроились в толпу, чтобы получить заветный подарок от кумиров. Однако ее быстро разогнали во избежание инцидентов. Фудмолл устроил разбирательство по факту новостей.

- Жертв и пострадавших среди участников мероприятия нет. Служба безопасности фудмолла выделила на встречу дополнительных сотрудников охраны. После того, как у сцены столпилось большое количество человек, служба безопасности приняла решение прекратить мероприятие раньше времени, чтобы низбежать давки, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе фудмолла.

К слову, Vokzal 1853 на время встречи детей с блогерами предоставил площадку полностью во владение организаторов мероприятия. Возможно, организация тоже проведет проверку по факту жалоб гостей.