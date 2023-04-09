Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Тосненском районе Ленобласти

Трехлетний малыш выпал из окна с высоты четвертого этажа в городе Никольское в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трехлетний ребенок выпал на улицу из окна четвертого этажа в городе Никольское в Тосненском районе Ленобласти. Подробности пугающего инцидента появились у online47.ru. Как передает издание, все произошло примерно в 13:21 в воскресенье, 9 апреля. Очевидцы тут же сообщили обо всем в экстренные службы. На место приехали медики скорой помощи, полиция и спасатели.

- После падения ребенка очевидцы заметили, что из окна квартиры выглядывает еще один малыш. Но позже эта информация не подтвердилась. Выпавшего на улицу трехлетнего пострадавшего госпитализировали, - пишет региональное издание.

Добавим, что состояние мальчика уточняется. Главное, что он жив. По факту происшествия сейчас проводится проверка. Полиция выясняет, где были родители ребенка в момент инцидента. Не исключено, что они получат минимум административное наказание за проступок.