С 10 апреля в Петербурге стартует сезон навигации

С 10 апреля 2023 года в Петербурге начнут разводить мосты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В «Мостотресте» поспешили напомнить о том, что с 10 апреля в Петербурге стартует навигационный сезон. Напомним, льда на водных акваториях города почти не осталось. Постепенно из спячки выходят и речные трамвайчики. Технические разводки мостов уже прошли. Теперь все начнется в постоянном режиме. Полный график разводки можно посмотреть в отдельном материале spb.kp.ru по ссылке.

- В ночь на 10 апреля в городе разведут Благовещенский, Дворцовый и Володарский мосты, - сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Сохраняйте удобный график разводки мостов от "Комсомолки". Фото: Надежда ИСПОЛНИЕВА

К слову, 9 апреля в 1894 году в Северной столице открыли Биржевой мост. Тогда переправа еще была деревянной. Это был первый мост, который соединял Стрелку Васильевского острова с Петроградской стороной. Сейчас Биржевой мост почти готов к официальному открытию после реконструкции. Там осталось демонтировать временные опоры.