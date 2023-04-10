Вербное воскресенье стало самым теплым с начала года в Петербурге

Минувшее воскресенье в Петербурге стало самым тёплым днём с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург пришла настоящая весна. Несколько дней подряд температура воздуха в городе держится ближе к 10-ти градусам, небо чистое и светит яркое солнце. Минувшее воскресенье, 10 апреля 2023 года, на которое выпало Вербное воскресенье, стало самым теплым с начала города. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге стало самым теплым днем с начала года. Температура воздуха на городской метеостанции достигла отметки в плюс 13,5 градусов. Это на 1,3 градуса выше, чем было у прежнего "теплого" лидера - 8 апреля, - рассказал синоптик.

Но специалист не отрицает, что лидер сменится уже в ближайшее время, даже в понедельник, 10 апреля, ведь температура воздуха в городе растет с каждым днем. В Петербурге ожидается до плюс 12-14 градусов, снова без осадков и солнечно.