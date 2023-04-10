Сезон разводки мостов начался в Петербурге ночью 10 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге официально стартовал сезон разводки мостов. В ночь с 9 на 10 апреля 2023 года в городе были разведены мосты, правда, пока только три: Благовещенский, Дворцовый и Володарский. Об этом рассказали в "Мостотресте".

- В ночь на 10 апреля были разведены мосты по Неве и Большой Неве: Благовещенский, Дворцовый, Володарский мосты. Время разводки - по графику, - сообщили на предприятии.

Первый официальный день был пока только "разминкой". Вскоре в Петербурге каждую ночь начнут поднимать крылья все мосты, которые перекинуты через Неву и Большую Неву, а мосты через Невку: Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский будут разводить только по предварительным заявкам.

Напомним, что мосты в Петербурге не разводятся в дни крупных городских или государственных праздников.