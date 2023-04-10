Большинство жителей Петербурга хотят сменить работу в этом году

72% опрошенных петербуржцев планируют поменять работу в этом году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге большинство жителей хотят сменить работу в течение текущего года. Об этом они заявили в ходе опроса сервиса hh.ru. Так, в Петербурге хотят уволиться и найти новую работу 72 процента опрошенных, сообщают 10 апреля 2023 года аналитики.

- Также 5 процентов точно не хотят увольняться, остальные 23 процента еще не определились, - говорится в исследовании.

Такое свое решение горожане обуславливают тем, что они не довольны зарплатой. Этот аргумент привели 69 процентов опрошенных. На втором месте оказалась нехватка роста и развития. Также многие отмечают, что не чувствуют свою значимость на работе.

Стоит отметить, что 66 процентов горожан хотят полностью уйти из той отрасли, в которой сейчас трудятся. Чаще других хотят сменить сферу строители и специалисты по продаже, покупке и аренде недвижимости, медики, специалисты по закупкам. Из новых сфер для себя горожане выбирают IT, PR и маркетинг, а также сферу искусства.