Первые грибы появились в лесах под Петербургом

Грибники хвастаются первыми уловами грибов под Петербургом / Фото: Грибы и грибники СПб/Ирина Губина

Природа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области вовсю просыпается. Как только со второй недели апреля 2023 года начало теплеть и выглянуло солнце, снег активно начал таять, а в лесах просыпаться не только змеи, но и грибы. Так, грибники уже похвастались первыми уловами в Ленобласти.

- 9 апреля в Сланцевском районе. Целая корзинка саркосцифа алого, - поделилась в группе "Грибы и Грибники СПб" Ирина Губина. - в прошлом году только с картошкой жарила. В этот раз думаю сделать пиццу и суп.

Как правило этот гриб появляется в прохладные месяцы зимой или ранней весной. Многие не знают, но саркосцифу можно есть. Ее употребляют в жаренном, тушеном или маринованном виде.

Такими же находками горожане хвастаются в Красносельском районе Петербурга, под Гатчиной, Всеволожском районе и других.