Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНаука10 апреля 2023 6:46

Ученые СПбГУ выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки

Специалисты изучили почву возле Петропавловской крепости
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ученые выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки

Ученые выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из СПбГУ вместе с исследователями из РАН выяснили, что было на месте Санкт-Петербурга до его постройки. Для этого специалисты изучили почву, найденную еще в 2016 году на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости во время противоаварийных работ. Об этом 10 апреля 2023 года пишут РИА Новости.

- Нам удалось изучить вал, сложенный из срезанных и перемещенных слоев почвы размером 40 на 20 на 10 сантиметров, уложенных травой вниз и скрепленных между собой ивовыми кольями, – рассказал профессор СПбГУ Алексей Русаков.

Исследования показали, что в том месте, где стоит сейчас крепость, находится почва, сформированная под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков. А вокруг были елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи. Также специалисты установили по найденному отпечатку сапога, состоящего из ила, что у Невы была прибрежная тростниковая заросль.