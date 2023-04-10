Ученые СПбГУ выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки

Ученые выяснили, что было на месте Петербурга до его постройки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ученые из СПбГУ вместе с исследователями из РАН выяснили, что было на месте Санкт-Петербурга до его постройки. Для этого специалисты изучили почву, найденную еще в 2016 году на территории Меншикова бастиона Петропавловской крепости во время противоаварийных работ. Об этом 10 апреля 2023 года пишут РИА Новости.

- Нам удалось изучить вал, сложенный из срезанных и перемещенных слоев почвы размером 40 на 20 на 10 сантиметров, уложенных травой вниз и скрепленных между собой ивовыми кольями, – рассказал профессор СПбГУ Алексей Русаков.

Исследования показали, что в том месте, где стоит сейчас крепость, находится почва, сформированная под растительностью заливных лугов и прибрежных ивняков. А вокруг были елово-березово-сосновые леса с примесью ольхи. Также специалисты установили по найденному отпечатку сапога, состоящего из ила, что у Невы была прибрежная тростниковая заросль.