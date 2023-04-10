Мужчина расстрелял в пах возлюбленного бывшей жены в Московском районе Петербурга

В квартире на Пулковской петербуржец выстрелил в нового ухажера бывшей жены Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина устроил стрельбу в квартире в Московском районе города. 39-летний житель Выборга приревновал свою бывшую жену к новому возлюбленному и решил расправиться с ним. Он выследил своего соперника, пришел к нему в квартиру рано утром 9 апреля 2023 года и начал стрелять. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Несколько выстрелов прозвучали ранним утром 9 апреля в квартире дома 8/4 по Пулковской улице. В Городскую больницу №26 увезли 36-летнего хозяина жилища, - рассказал источник.

Как оказалось, ревнивец целился прямо в пах. Так, у пострадавшего оказались ранены паховая область, правая подвздошная область, а также левая кисть. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

После стрельбы мужчина скрылся. На данный момент его разыскивает полиция.