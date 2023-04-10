Мужчина развратил 12-летнюю девочку в гостях у жительницы Петербурга

В Петергофе молодой строитель развратил 12-летнюю девочку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина развратил девочку, дочку своей знакомой, когда пришел к ней в гости. Все произошло в городе Петергоф. В полночь 9 апреля 2023 года в полицию Петродворцового района позвонила 35-летняя женщина и рассказала, что к ней в гости приходила компания приятелей, но оказалось, что один из гостей - педофил. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина рассказала, что у нее в гостях на улице Демьяна Бедного в Петергофе находилась компания знакомых, и один из мужчин совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери, - рассказал источник.

Вскоре полиция уже прибыла на вызов. Выяснилось, что женщина воспитывает дочь одна, на учете семья не состоит. Опросив девочку и мать, стражи порядка принялись за работу. По горячим следам они задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний монолитчик строительной компании, житель Петербурга.

Сейчас мужчина под стражей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.