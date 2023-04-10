Петербуржцы заметили зайца около станции метро «Бухарестская»

Зайца увидели петербуржцы. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ноябре прошлого года около станции метро «Звездная» жители Петербурга увидели зайца, а накануне ситуация вновь повторилась. Только на этот раз ушастый прискакал к «Бухарестской». Там его увидели на минувших выходных.

- В появлении диких животных в городе нет ничего не удивительно. Это происходит из-за того, что дом строят около мест обитания животных. Поэтому звери думают, что они все еще в лесу, - рассказали в пресс-службе Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Специалисты напомнили автолюбителям, что зайцы пугаются, когда попадают на проезжую часть. Из-за того, что глаза у них расположены по бокам, из-за фар они ослепляются и видят только темноту. Если в это время они бежали, то продолжат бежать. Лучше всего остановиться и выключить фары.

Помогать дикому животному самостоятельно не рекомендуется. Ушастый житель леса может ударить сильными лапами и поцарапать острыми когтями.