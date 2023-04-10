Массовая драка с уроженцами Африки произошла у бара на севере Петербурга

Массовая драка с участием уроженцев Африки произошла у бара на севере Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга произошла массовая драка возле одного из баров. Потасовка случилась большая. В ней участвовали около 15 человек. Причем, часть дерущихся - темнокожие уроженцы Африки. Об этом 10 апреля 2023 года пишет "Мойка78".

- Конфликт произошел в баре на пересечении проспекта Просвещения и улицы Есенина в Выборгском районе в ночь на 10 апреля. Сообщается, что часть посетителей заведения повздорила с другими отдыхающими, из-за чего все отправились выяснять отношения на улицу, - сообщает издание.

Очевидцы сообщают, что иностранцы пытались сбежать во время драки и сесть сначала в автобус, а после в трамвай. Но ни туда, ни туда они не успели. В итоге драка перемещалась с тротуара на дорогу, а потом обратно. Спустя время у темнокожих ребят получилось сбежать.

На место прибыли правоохранители и задержали нескольких подозреваемых. Пострадавшие убежали до приезда полиции. В настоящий момент проводится проверка.