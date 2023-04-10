Полицейские накрыли производство сигарет с поддельными акцизными марками в Ленобласти

Со клада изъяли около миллиона пачек сигарет. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Преступники открыли нелегальное производство табачных изделий в Петербурге, Ленинградской и Тверской областях. Они использовали на сигаретах и других товарах поддельные акцизные марки. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Оперативники нашли 11 производственных линий, сырье и упаковочные материалы, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Одно из складских помещений находилось в деревне Лаголово в Ленобласти. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 100 тонн табака, около миллиона пачек сигарет, более 500 тысяч поддельных акцизных марок.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шесть подозреваемых. Предварительное расследование продолжается.

Напомним, накануне в Ленобласти из окна выпала двухлетняя девочка. Мама не досмотрела за малышкой, и ребенок упал с четвертого этажа. Сейчас девочка находится в крайне тяжелом состоянии.