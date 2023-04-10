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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:17

Суд арестовал мужчину, зарезавшего приятеля ножом в спину в Петербурге

Расследованием занимается следственный комитет
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого

В Санкт-Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в убийстве своего знакомого

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Санкт-Петербурга отправил под стражу мужчину, который зарезал своего знакомого. Трагедия произошла в одной из квартир в доме на улице Братьев Радченко в городе Колпино. Тело 53-летнего мужчины было обнаружено полицией. В спине у него была смертельная рана от ножа. Подробности рассказали в следственном комитете.

- Вечером 6 апреля 2023 года в квартире одного из домов по улице Братьев Радченко было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. В результате оперативных действий был задержан 49-летний мужчина, знакомый убитого, - рассказали в комитете.

Выяснилось, что в начале апреля мужчины были в указанной квартире. Между ними вспыхнула ссора. Тогда младший схватил нож и всадил его в спину приятелю, от чего тот скончался.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый сейчас в СИЗО.