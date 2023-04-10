Полиция начала проверку после гибели девушки с парнем в утонувшей машине в реке Назия в Ленобласти

Сотрудники полиции Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели двух людей, на автомобиле утонувших в реке Назия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Кировского района Ленинградской области начала проверку после трагического случая с утонувшей машиной в реке Назия, где погибли два человека. Напомним, что в четвертом часу ночи в экстренные службы позвонил 27-летний мужчина, который сообщил, что его друзья утонули в автомобиле "Нива", который пошел ко дну в реке. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- На вызов приехал постовой службы полиции и обнаружил 27-летнего мужчину. Тот рассказал, что он ехал в машине вместе с 27-летним другом, который был за рулем, и 24-летней подругой. Примерно в 2:20 часов ночи они решили вброд переехать реку Назия от Мурманского шоссе к поселку Приладожский, - рассказали в полиции.

Но машина проехать реку не смогла и начала погружаться в воду. Один мужчина, находившийся на переднем пассажирском сидении успел выбраться из салона автомобиля и спасся. Его друзья утонули.

Автомобиль с телами погибших подняли со дна реки уже лишь днем 9 апреля. В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку.