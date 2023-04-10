Троллейбусное движение на неделю закроют на Биржевом мосту в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Биржевой мост закроют для движения транспорта в девять часов вечера 10 апреля. Ограничения коснутся и троллейбусов. Вагон седьмого маршрута не сможет ездить по мосту до пяти утра 17 апреля. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Горэлектротранса.

- В это время на мосту будут проводиться работы по демонтажу опоры, - говорится в сообщении предприятия.

Троллейбус №7 будет ездить от станции «Таллинская улица» по трассе до Университетской набережной. Дальше по Кадетской линии, Тучкову мосту, проспекту Добролюбова, переулку Таралихина, переулку Нестерова, Съезжинской улице, Большому проспекту Петроградской стороны, Ждановской набережной и Ждановской улице. Конечной станцией троллейбуса станет остановка «Новоладожская улица».

Напомним, движение для автомобилей по Биржевому мосту будет закрыто до 16 апреля.