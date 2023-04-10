Два пьяных парня сорвали батарею и затопили кипятком многоэтажку в Ленобласти

Два пьяных парня сорвали батарею в высотном доме в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Кировск Ленинградкой области два пьяных парня переусердствовали с дебошем во время пьянки. Молодые люди сорвали батарею на 16-м этаже высотного дома. В итоге кипяток залил весь дом. Это произошло ранним утром 10 апреля 2023 года, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром жильцов многоэтажки дома 1 по бульвару Партизанской Славы разбудил потоп. С верхних этажей по лестнице во второй парадной лился кипяток, - рассказал источник.

На место прибыли аварийные службы, а также сотрудники полиции. Они выяснили, что ЧП произошло на 16-м этаже дома. Так была сорвана батарея отопления. Из-за этого кипяток мощным потоком затопил все этажи вплоть до первого.

На том самом 16-м этаже были обнаружены и задержаны парни 18 и 19 лет. Оба в мокрой одежде и очень сильно пьяны.

На данный момент молодые люди приходят в себя, а полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.