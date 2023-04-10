Движение транспорта ограничили до 14 апреля в тоннеле дамбы Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 10 по 14 апреля в Петербурге ввели временные ограничения для движения транспорта по полосам в транспортном отсеке Финской стороны на дамбе. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

- Ограничения введены из-за проведения комплексно-технологического обслуживания оборудования, систем безопасности и управления тоннеля судопропускного сооружения С-1, - рассказали в пресс-службе Дирекции КЗС.

Организация извинилась перед жителями города за временные неудобства и попросила водителей следить за сообщениями на информационных табло, а также за знаками, разметкой и ограждениями. Также необходимо соблюдать скоростной режим.

Напомним, с девяти часов вечера 10 по 17 апреля на Биржевом мосту в Петербурге будет перекрыто движение для троллейбуса и для автомобилей. Там проводятся работы по демонтажу опоры. Движение откроют в пять утра 17 апреля.