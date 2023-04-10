СК начал проверку после падения 2-летней девочки из окна в Ленобласти

В Тосненском районе следователи выясняют обстоятельства получения травм малолетним ребенком Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области следственный комитет начал проверку после того, как в городе Никольское Тосненского района двухлетний ребенок выпал из окна. Малышка упала с высоты четвертого этажа, поэтому выжила. Но сейчас находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом 10 апреля 2023 года сообщают в ведомстве.

- По данным следствия, 9 апреля двухлетняя девочка забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку на открытом окне и выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже, - рассказали в комитете.

В итоге девочка получила очень серьезные травмы. В настоящее время ребенку оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что падения произошло по недосмотру матери. Сейчас следствие проводит проверку, после которой примет процессуальное решение.