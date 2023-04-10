Свидетельство о рождении ребенка при выписке начали выдавать 15 роддомов Петербурга

Родильный дом №6 им. профессора В.Ф. Снегирева. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смольный опубликовал перечень родильных домов, где свидетельство о рождении ребенка выдают при выписке. Этот список пополнился городской больницей №38 имени Н. А. Семашко. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

- Оформить свидетельство о рождении можно уже в 15 роддомах города. Это упрощает процедуру и экономит родителям время для заботы о малыше, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В ведомстве также отметили, что рождение малыша теперь можно зарегистрировать электронно на портале «Госуслуги» через сервис «Рождение ребенка». При этом, у петербуржцев осталась возможность получить бумажное свидетельство о рождении их ребенка. Для этого нужно обратиться в отдел записи актов гражданского состоянии.

Ознакомиться с перечнем роддом, где выдают свидетельства о рождении при выписке, можно на сайте Смольного.

КОНКРЕТНО

Полный перечень медицинских учреждений Петербурга, выдающих свидетельство о рождении при выписке роженицы:

1. Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева

2. Родильный дом №2

3. Родильный дом №10

4. Городской перинатальный центр №1

5. Первый Санкт‑Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова

6. Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского

7. Многопрофильная клиника Сестрорецкая

8. Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта

9. Родильный дом №13

10. Скандинавия АВА-ПЕТЕР

11. Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова

12. Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова

13. Родильный дом №1

14. Филиал ООО «ХАВЕН» - город Санкт‑Петербург

15. Городская больница №38 им. Н.А. Семашко