Движение по новому Шуваловскому проспекту в Петербурге откроют летом 2023 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге ведется строительства нескольких крупных магистралей, которые должны будут разгрузить автомобильные потоки в городе и сделать передвижение на машине быстрее и удобнее. Так, предстоящим летом 2023 года в Приморском районе уже планируется открыть движение по новому Шуваловскому проспекту. Об этом 10 апреля сообщил заместитель директора "Дирекции транспортного строительства" Максим Молчанов.

- Строительство Шуваловского проспекта, соединяющего ЗСД с МО "Лахта-Ольгино" завершится в этом году. В конце июля-августа отроем по нему движение. Эта магистраль обеспечит связь ЗСД с Приморским проспектом и разгрузит движение в северной части Приморского района, - сообщил Молчанов.

Помимо этого в Колпинском районе продолжается строительство развязки через Петрозаводское шоссе. Ожидается, что в 2024 году жители района получат полноценный выезд из Колпино и не будут зависеть от железнодорожного переезда.