Продажу бумажных билетов возобновили в кассах Ленинградского зоопарка. Фото: Ленинградский зоопарк

У петербуржцев и ленинградцев снова есть возможность покупать бумажные билеты за наличный расчет в кассах Ленинградского зоопарка. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба зверинца.

- Мы рады сообщить, что опция приобрести бумажные билеты за наличный расчет в кассах зоопарка вновь доступна. Теперь купить входные билеты можно и онлайн, и при личном посещении зоопарка, - говорится в сообщении.

Напомним, кассы зверинца были закрыты с 13 марта. Купить билеты можно было только на официальном сайте.

Также в Ленинградском зоопарке рассказали, что организация завершает окончательный переход в бюджетное учреждение. После окончательной смены собственности зверинец перейдет в стандартный режим работы.