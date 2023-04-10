В Смольном объяснили большое количество ям на дорогах Петербурга после зимы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в очередной раз на некоторых дорогах сошел снег, а вместе с ним и асфальт. Горожане с приходом весны начали жаловаться на ямы на проезжих частях. Порой в них даже застревают автомобили. 10 апреля в Смольном объяснили, откуда берутся эти ямы по весне.

- Образование ям – чистая физика. Эта зима была с частыми переходами через ноль градусов. Когда днем снег тает, вода попадет в рытвинки и трещинки, ночью при резком понижении температуры вода замерзает и начинает рвать асфальт. Мы проводим анализ всех ям, пояснил начальник управления контроля качества и внедрения инноваций "Дирекции транспортного строительства" Андрей Демин.

Демин добавил, что таких последствий нет на тех дорогах, которые были отремонтированы начиная с 2015 года. Это связано с тем, что дирекция поменяла подход к выбору асфальтобетонных смесей.

Напомним, что в этом году в городе планируют отремонтировать порядка 250 километров дорог.