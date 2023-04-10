Два человека пострадали в квартирном пожаре на Караваевской улице в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мощный пожар произошел в трехкомнатной квартире в Невском районе Северной столицы. Из-за него пострадали два человека. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в квартире на Караваевской улице поступило около 12 часов дня. На место происшествия сразу отправились специалисты и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в квартире полностью загорелась комната площадью 15 квадратных метров. Спасатели смогли справиться с огнем через несколько минут: в 12:20 пожара уже не было. Двоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

Огонь тушили четыре пожарные машины и 17 сотрудников МЧС. Теперь дознавателям предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.