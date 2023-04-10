Доход губернатора Ленобласти Александра Дрозденко за год составил 5,5 млн рублей

Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил о доходах за 2022 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о том, сколько он заработал за прошлый 2022 год. На днях все чиновники отчитались о своих доходах. Однако согласно новому законодательству, при публикации деклараций о доходах государственных деятелей больше не указывают имена. Тем не менее, Дрозенко сам рассказал, сколько денег он получил.

- Что касается моей декларации, то состав имущества в сравнении с прошлым годом не изменился. Мои доходы составили 5 474 тысяч рублей, доход супруги 14 956 тысяч рублей, - говорится в сообщении главы региона.

Напомним, что в декларации за 2021 год было указано, что Александр Дрозденко имеет в наличии квартиру площадью в 305 квадратных метров, дом площадью более 327 квадратных метров с земельных участком в 4,6 тысячи квадратных метров.

Добавим, что все декларации проверяют в управлении по профилактике коррупционных и иных нарушений администрации Ленобласти.