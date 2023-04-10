Мойку и уборку улиц усилили в Петербурге

Дорожные предприятия Петербурга наращивают темпы мойки улиц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге начали наращивать темпы по мойке и уборке улиц. Генеральную весеннюю уборку долго откладывали из-за очень холодной погоды. Сейчас же перед городскими службами стоит задача - вычистить и вымыть Петербург до майских праздников. Об этом 10 апреля 2023 года сообщили в комитете по благоустройству.

- Лишь на прошлой неделе стало проступать солнце, и температура чуть повышалась. Дорожники сразу этим воспользовались и начали точечно днем замывать особо грязные участки. И лишь ближе к выходным погода выправилась настолько, что предприятия вышли уже на круглосуточную мойку, - сообщили в Смольном.

Так, за прошлую неделю поливомоечная техника израсходовала 34 тысяч кубов воды, а за воскресенье сразу 9 тысяч кубов. Также за выходные потрачено 13 тысяч литров специального шампуня, который помогает вымыть всю соль с дорог.

Помимо этого на улицах работают специальные пылесосы, которые за неделю собрали более 1600 тонн смета.