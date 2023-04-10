Особые таблички установят на игровых площадках вблизи теплосетей в Петербурге. Фото: vk.com/tek_spb

На детских и спортивных площадках, которые расположены в охранных зонах тепловых сетей ГУП «ТЭК СПб» установили предупреждающие таблички. На них написано, куда обращаться в случае угрозы вытекания или дефекта на теплосети. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба петербургского предприятия.

- Пока табличка появилась только на Новоалександровской улице, на площадке около 60-го дома. В скором времени такую «метку» получат и остальные семь адресов в пяти районах Петербурга, которые остаются на контроле предприятия, - говорится в сообщении.

В прошлом году предприятие разбиралось с собственниками восьми детских площадок, которые находились на опасной зоне вблизи трубопроводов с горячей водой. Три детские площадки были снесены добровольно без решения суда. Остальные пять переехали после исполнительных производств.