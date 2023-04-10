Мосты не будут разводить в Петербурге в ночь с 10 на 11 апреля

В ночь на 11 апреля мосты в Петербурге не разводятся Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начался сезон разводки мостов и сразу же закончился. Если точнее, конечно же он не закончился, но после первой ночи, когда крылья поднимали всего две переправы, на вторую уже было решено мосты не разводить. Речь идет о ночи с 10 на 11 апреля 2023 года. Об этом сообщили в "Мостотресте".

- В ночь на 11 апреля мосты не разводятся, - появилось короткое сообщение на официальном сайте компании.

Причину, почему в городе решено не разводить мосты, в "Мостотресте" не назвали. Вполне вероятно, что пока что не так много грузовых кораблей, поэтому лишний раз без надобности запускать механизмы на мостах не стали.

Напомним, что навигация началась 10 апреля. Продлится до 30 ноября. Традиционно каждую ночь будут разводить мосты через Неву и Большую Неву, а на Малой Невке мосты будут разводить лишь по предварительной заявке.