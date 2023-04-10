Спасатели эвакуировали 10 человек из-за пожара на Светлановском проспекте в Петербурге

В трехкомнатной квартире вспыхнула кухня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Спасатели помогли выбраться из огня десятерым жителям горящего дома. Пожар в Калининском районе Северной столицы начался днем 9 апреля. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Светлановском проспекте поступило в 15:31. На место происшествия сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что в трехкомнатной квартире загорелась кухня. Площадь пожара составила три квадратных метра. Спасателям удалось справиться с возгоранием примерно через час: в 16:21 пламени уже не было.

Специалисты помогли эвакуировать 10 человек из опасной зоны. По предварительной информации, никто из жильцов дома не пострадал. Огонь тушили две пожарные машины и десять спасателей МЧС.