10 апреля стало самым теплым днем с начала года в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Солнечная погода радует петербуржев уже несколько дней, и каждый последующий теплый день бьет рекорды предыдущего. Ранее 9 апреля стало самым теплым днем с начала года, но 10 апреля этот максимум был снова смещен. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- 10 апреля в Санкт-Петербурге вышло на первое место среди самых теплых дней с начала года. К 15 часам температура воздуха на городской метеостанции достигла отметки в 14,1 градусов со знаком плюс, - рассказал синоптик.

Новый температурный показатель обогнал предыдущий на 0,6 градусов. Но и это, возможно, еще не предел. Окончательная максимальная температура воздуха за сегодняшний день станет известна после девяти часов вечера, когда синоптики снимут показания с городских термометров.