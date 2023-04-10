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НовостиОбщество10 апреля 2023 15:14

Жители исторического района Коломна пожаловались Беглову на проблемы с отоплением

Активисты написали и отправили губернатору обращение
Анастасия НУРАДИЛОВА
Жители исторического района Коломна пожаловались на проблемы с теплом.

Жители исторического района Коломна пожаловались на проблемы с теплом.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители исторического района Коломна написали обращение губернатору Петербурга Александру Беглову. Они пожаловались на перебои в теплоснабжении и рассказали, что вынуждены мерзнуть в квартирах. Текст обращения коломенцы опубликовали в аккаунтах в соцсетях.

- Просим вас взять под личный контроль вопрос капитального ремонта и реконструкции инженерных сетей, - говорится в обращении.

По словам жителей Адмиралтейского района, проблема с отоплением возникает там периодически, и с каждым отопительным сезоном только усугубляется, а количество аварийных отключений увеличивается.

В обращении перечислены 13 адресов. Среди названных улиц – Садовая, Серпуховская, Дровяная и другие. Известно, что проблемы с отоплением возникли именно в домах старого жилого фонда.

По словам жителей, администрация Адмиралтейского района предпринимает усилия для сокращения коммунальных аварий по перечисленным в обращении адресам.