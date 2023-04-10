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НовостиОбщество10 апреля 2023 16:04

Новый экомаршрут появится в Петербурге в 2023 году

Его сделают в заказнике «Северное побережье Невской губы»
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новый экомаршрут появится в Петербурге в 2023 году.

Новый экомаршрут появится в Петербурге в 2023 году.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На территории заказника «Северное побережье Невской губы» в Петербурге появится новый экомаршрут. Тропу планируют открыть уже в этом году. Об этом 10 апреля сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

- Протяженность тропы составляет около двух километров, при этом 700 метров их них будут выложены деревянными настилами. Они появятся на мелководьях Финского залива, которые заросли тростником, - пишет издание.

На новом экомаршруте петербуржцы и гости Северной столицы смогут увидеть околоводных и водоплавающих птиц и рассмотреть их поближе.

Также специалисты планируют установить 600 погонных метров деревянных настилов на переувлажненных участках маршрута заказника «Сестрорецкое болото». А в заказнике «Юнтоловском» тоже скоро появится экотропа с пешеходными лестницами и настилами.