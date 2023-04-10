Новый экомаршрут появится в Петербурге в 2023 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На территории заказника «Северное побережье Невской губы» в Петербурге появится новый экомаршрут. Тропу планируют открыть уже в этом году. Об этом 10 апреля сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

- Протяженность тропы составляет около двух километров, при этом 700 метров их них будут выложены деревянными настилами. Они появятся на мелководьях Финского залива, которые заросли тростником, - пишет издание.

На новом экомаршруте петербуржцы и гости Северной столицы смогут увидеть околоводных и водоплавающих птиц и рассмотреть их поближе.

Также специалисты планируют установить 600 погонных метров деревянных настилов на переувлажненных участках маршрута заказника «Сестрорецкое болото». А в заказнике «Юнтоловском» тоже скоро появится экотропа с пешеходными лестницами и настилами.