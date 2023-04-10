Знаки платной парковки начали устанавливать в Петроградском районе

Устанавливать знаки платной парковки начали в Петероградском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петроградском районе постепенно появляются дорожные знаки на будущей зоне платной парковки. Всего работники планируют смонтировать указатели на 141 улице. Вместе с ними на стоянках появятся 80 паркоматов, 1100 информационных табличек и разметка вдоль улично-дорожной сети. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Завершить работы планируется к 1 июля 2023 года. Исключением станет Крестовский остров, где монтаж знаков завершат в октябре, – уточнили в пресс-службе.

По расчетам в районе обустроят около десяти тысяч мест, десять процентов из которых сделают для машин инвалидов. К слову, жители района смогут оформить льготное парковочное разрешение. Оно распространится на весь район проживания горожан. Подать документы на получение подобной услуги можно будет с 1 мая 2023 года.

Кстати, местоположение паркоматов совсем скоро появится на интерактивной карте сайта парковочного пространства Петербурга – parking.spb.ru.