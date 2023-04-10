Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 апреля 2023 18:02

Подозреваемого в крупной взятке таможенника задержали в Ленобласти

За ускоренное согласование документов сотрудник получил 170 000 рублей
Элеонора КУРЮМОВА
Подозреваемого во взятке в 170 тысяч рублей таможенника задержали.

Подозреваемого во взятке в 170 тысяч рублей таможенника задержали.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СК Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении сотрудника Кингисеппской таможни. Задержанный подозревается в получении 170 тысяч рублей за ускоренное и беспрепятственное согласование документов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

– Взятку таможенник получил от представителя коммерческой организации. Подозреваемого задержали сотрудники УФСБ по Петербургу и Ленобласти сразу после получения незаконных денег, – отметили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, подозреваемый, проворачивая преступную схему, угрожал другим сотрудникам затяжным согласованием документов на строительство терминала. Главным его аргументом для ускорения документоборота, как сообщили в ведомстве, было увеличение финансовых затрат.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следователи ожидают, что вскоре подозреваемого арестуют. Правоохранители продолжают выяснять подробности и обстоятельства преступления.