Укравших у пенсионерки из Ленобласти 250 тысяч рублей мужчин обвинили в мошенничестве

Мужчины украли 250 тысяч рублей у пенсионерки из Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тосненская городская прокуратура обвинила 20-летнего парня и его неизвестного сообщника в крупной краже. По версии следствия, мужчины обманом похитили у пенсионерки денежные средства на сумму 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

– Обвиняемые рассказали пострадавшей, что ее внучка попала в ДТП. И ей необходимы деньги для решения возникших проблем, – добавили в пресс-службе ведомства.

Один из задержанных, как выяснили следователи, выступил в роли курьера и забрал 250 тысяч рублей у пожилой женщины. Одного из злоумышленников уже задержали правоохранители. Сейчас он находится под стражей. Выяснение обстоятельств и поиск подельника в уголовном деле продолжается.

Ранее spb.kp.ru писала, что доцента петербургского вуза задержали по подозрению в телефонном мошенничестве. 61-летний мужчина якобы причастен к телефонным аферистам, которые звонят пенсионерам и представляются сотрудникам банка.