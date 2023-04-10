Гатчинские спасатели вытащили пса из окруженной огнем будки

Гатчинские спасатели вытащили пса из пожара. Фото: 47.mchs.gov.ru

Ранним утром 10 апреля очевидцы пожара в Гатчинском районе вызвали пожарных. Оперативно прибывшие спасатели принялись тушить вспыхнувший сарай и обнаружили надышавшегося гарью пса в дальнем углу участка. Они сорвали цепь, на которой сидела собака, и вытащили испуганное животное из огненной ловушки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ленобласти.

– Откуда-то издалека послышался тихий жалобный звук, похожий на скулеж. Стали проводить разведку. Шли на завывание, – вспоминает начальник четвертого караула 43 пожарно-спасательной части Владислав Хафизов.

Спасатели рассказали, что в самом углу участка обнаружили конуру, одна стена которой уже обуглилась. В будке оказался молодой пес. Как рассказывают пожарные, он порядочно надышался гарью и отказывался покидать свой дом.

На свежем воздухе питомец отдышался и пришел в себя. Пожарные напоили его водой, пока тушили будку. Как рассказал начальник караула, четвероногий несколько раз подбегал к своему домику, лаял и переживал.

И хотя хозяев сотрудники МЧС не обнаружили, без крыши над головой погорелец не остался – соседи вызвались о нем позаботиться.