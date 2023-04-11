Запланированные в Ленобласти субботники появились на интерактивной карте

Субботники Ленобласти разместили на интерактивной карте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весна постепенно вступает в свои права на улицах Ленобласти. А жители всех районов берутся за грабли и спешат на субботники. Территории, где пройдут запланированные уборки с 10 апреля по 8 мая, теперь отмечены на интерактивной карте. Об этом сообщил губернатор области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

– Весеннюю уборку в регионе уже обсудили на аппаратном совещании в правительстве Ленобласти, – добавил глава Ленобласти.

На 10 апреля в планах более двух тысяч субботников. Привести в порядок планируют 729 мемориалов и 1544 набережных, парков и общественных территорий. К слову, местные администрации обеспечат активистов всем необходимым: граблями, кисточками, красками и пакетами. Скучно, со слов организаторов, не будет точно – для пришедших включат музыкальное сопровождение.

Все пункты сбора уже появились карте. Кстати, каждый житель может самостоятельно организовать субботник, перейдя по ссылке и подав заявку.