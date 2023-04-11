340 тысяч петербуржцев стали волонтерами к 2023 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Северной столице в 2023 году все большее количество людей занимается волонтерством. На апрель в добровольческой деятельности задействованы более 340 тысяч петербуржцев. Кстати, за последний год количество горожан, посещающих молодежные центры, увеличилось почти на четверть – 23,3 процента. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

– В городе проводятся мероприятия по патриотическому воспитанию, укреплению семейных ценностей и гражданского единства. Все это сплачивает наше общество, – подчеркнул губернатор города.

Александр Беглов также отметил, что в этом году правительство города продолжит работать над созданием молодежных общественных пространств, развитием добровольчества, профессиональной ориентации, а также поспособствует воспитанию гражданственности и патриотизма. Он также считает, что необходимо привлекать молодёжь к разработке планов и подготовке мероприятий в сфере молодёжной политики.