Три четверти петербургских автобусов работают на природном газе

3000 петербургских автобусов работают на природном газе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга и сами жители города на Неве все больше заботятся об экологии. Так, в Северной столице начали переходить на новую модель общественного наземного транспорта. На апрель из 4 000 петербургских автобусов 3000 работают на природном газе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

– Необходимо продолжать развитие транспортной сферы, в том числе особое внимание уделять экологичным видам транспорта, – рассказал глава Северной столицы Александр Беглов.

В пресс-службе также добавили, что сейчас планово обновляется автобусный парк ГУП «Пассажиравтотранс». Для него закупили более 400 новых автобусов среднего, большого и особо большого класса, российского и белорусского производства. Упоминая цели и задачи города на текущий 2023 год, губернатор также отметил, что необходимо активно развивать импортозамещение.