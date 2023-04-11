Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 22:30

Три четверти петербургских автобусов работают на природном газе

Всего перевозчики приобрели почти три тысячи автобусов
Элеонора КУРЮМОВА
3000 петербургских автобусов работают на природном газе.

3000 петербургских автобусов работают на природном газе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга и сами жители города на Неве все больше заботятся об экологии. Так, в Северной столице начали переходить на новую модель общественного наземного транспорта. На апрель из 4 000 петербургских автобусов 3000 работают на природном газе. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

– Необходимо продолжать развитие транспортной сферы, в том числе особое внимание уделять экологичным видам транспорта, – рассказал глава Северной столицы Александр Беглов.

В пресс-службе также добавили, что сейчас планово обновляется автобусный парк ГУП «Пассажиравтотранс». Для него закупили более 400 новых автобусов среднего, большого и особо большого класса, российского и белорусского производства. Упоминая цели и задачи города на текущий 2023 год, губернатор также отметил, что необходимо активно развивать импортозамещение.