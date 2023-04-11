Жители Выборгского района Петербурга смогут сдать вторсырье на переработку. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Выборгском районе теперь можно сдать в переработку вторсырье. На всей территории установили 386 специализированных контейнеров синего цвета. Складировать в них можно пластиковую тару с маркировкой ПЭТ (PET), ПНД (PND) и ПП (PP), алюминиевые и консервные банки, макулатуру, стекло и тетрапаки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Горожанам не нужно держать дома несколько мусорных ведер: сортировка занимает минимум времени и почти не требует усилий. Самое главное – отделить вторсырье от пищевых отходов и не намочить или не испачкать полезные отходы. На установленных контейнерах для удобства горожан есть вся необходимая информация, – отметил Дмитрий Биллер, директор по развитию АО «Невский экологический оператор».

Проект раздельного накопления отходов (РНО) стартовал в Приморском районе в конце 2022 года. По программе уже установили около 1000 контейнеров для вторсырья. Точную информацию об адресах установки контейнеров, а также правилах сортировки ТКО жители могут найти на сайте регионального оператора.