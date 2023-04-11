Продажи премиальных автомобилей с пробегом в Петербурге выросли на 16%

Продажи премиальных автомобилей с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выросли на 16% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2023 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 16 процентов выросли продажи автомобилей премиум-класса с пробегом. В основном это машины в возрасте до трех лет. Первую строчку в рейтинге самым продаваемых таких автомобилей занимает Mercedes-Benz E-класса. Об этом 11 апреля 2023 года сообщает сервис "Авито Авто".

- Несмотря на высокую стоимость автомобилей премиальных брендов относительно автомобилей массового сегмента с пробегом, интерес к первым растет. Покупатели ценят в них высокое качество сборки и надежность. Автомобили в возрасте до 3-х лет многие рассматривают как альтернативу машине из салона, - отмечают специалисты.

В среднем премиальный автомобиль с пробегом в Петербурге или Ленобласти обходился покупателем в 5,32 млн рублей. По стране эта цена повыше - 5,99 млн рублей.

Если говорить о Mercedes-Benz E-класса, то его цена в среднем 4,5 млн рублей, BMW X5 - почти 8 млн рублей, а также популярный BMW 5 серии порядка 4,3 млн рублей.