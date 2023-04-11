Весенняя «жара» начнется в Петербурге 11 апреля

Очень тепло будет в Петербурге 11 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С конца прошлой недели в Санкт-Петербурге очень стремительно теплеет. Снег в городе растаял буквально за пару дней, а теперь горожане только успевают менять теплую одежду на легкую. Так, во вторник, 11 апреля 2023 года, петербуржцев и вовсе ждет первая весенняя "жара". Температура воздуха перевалит за плюс 15 градусов. Об этом сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние малоактивный фронтальный раздел. Однако перемещаться он будет по периферии обширного антициклона, и на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на метеорологические условия ограничится лишь в натекании облачности. В такой ситуации в регионе облачно с прояснениями и без существенных осадков, - сообщил синоптик.

Воздух в Петербурге к обеду прогреется до плюс 14-16 градусов, по Ленинградской области до 12-17 градусов тепла. Ветер слабый, восточный.

В среду без существенных осадков и до 17 градусов тепла.