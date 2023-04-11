Поиски без вести пропавшего 21-летнего парня больше месяца идут в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге уже больше месяца ищут без вести пропавшего молодого человека. 21-летний Артур Хабибуллин пропал 6 марта 2023 года. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Близкие парня обратились к поисковикам из организации "Лиза Алерт", которые распространили в Сети ориентировки на молодого человека.

- Внимание! Помогите найти человека. Пропал Хабибуллин Артур Айратович. Парню 21 год. С 6 марта его местонахождение неизвестно, - говорится в объявлении.

Известно, что молодой человек ростом 178 сантиметров, нормального телосложения, волосы у него светло-русые, а глаза голубые. В чем он был одет в день пропажи, к сожалению, неизвестно.

Объявление о пропаже парня появилось в сети 10 апреля. Всех, кто видел молодого человека или похожего на него просят сообщить по телефону 8(800)700-54-52 или 112.